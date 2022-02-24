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    Алихан Смаилов в рамках заседания ЕМПС провел переговоры с Михаилом Мишустиным

    24 Февраля 2022, 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов во время заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающиеся сфер торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, цифровизации и космической отрасли и др.

    Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2021 году рост товарооборота между двумя странами составил 29%.

    А. Смаилов отметил динамичный рост в агропромышленном комплексе.

    «По прошлому году взаимодействие в АПК выросло на 32%. Вместе с тем имеется большой потенциал в этой сфере. Предлагаем продолжить работу по увеличению взаимной торговли, увеличению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Приглашаем российский агропромышленный бизнес к тесному сотрудничеству», — сказал А. Смаилов.

    Обсуждая вопросы транзитно-транспортного сотрудничества, Премьер-Министр Казахстана отметил масштабный проект по развитию международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Казахстанский и китайский участки строительства завершены. Ожидается окончание работ на российской стороне.

    Казахстанской стороной предусмотрена реконструкция участка автодороги от города Актобе до российской границы на Самару через город Уральск в качестве продолжения проекта автомобильной дороги «Меридиан». По мере увеличения интенсивности движения со временем планируется расширение категории дороги в 2025-2030 годы до 4-х полос.

    Особое внимание также было уделено вопросу налаживания авиасообщения между Казахстаном и Россией. В настоящее время между соседними странами выполняется 54 рейса в неделю по 21 маршруту. В целом отмечается постепенное возобновление рейсов. Однако имеющийся спрос полностью не удовлетворен.

    Кроме того, А. Смаилов и М. Мишустин обсудили варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана, в том числе из Российской Федерации. Компании «Газпром» и «QazaqGaz» до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем потребления и маршруты строительства газопроводов. А. Смаилов выразил заинтересованность в активизации работ в данной сфере для принятия конкретного решения в краткосрочной перспективе.

    В свою очередь Михаил Мишустин выразил надежду на укрепление интеграционных связей в формате Евразийского экономического союза и обеспечение торгово-экономического сотрудничества во взаимных интересах.

    «Хочу с удовлетворением отметить, что наше торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно. В 2021 году товарооборот увеличился на треть по сравнению с 2020 годом и превысил $25 млрд. Это рекордный показатель взаимной торговли за всю нашу историю», — сказал глава Правительства России. В завершение встречи представители казахстанской и российской сторон подписали План мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Россия Алихан Смаилов
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