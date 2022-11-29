Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Алихан Смаилов указал на серьезные упущения «АрселорМиттал Темиртау» в промбезопасности

    29 Ноября 2022, 08:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 28 ноября, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

    Премьер-Министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

    В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО «АрселорМиттал Темиртау». Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

    По итогам встречи Премьер-Министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле Правительства.

    Ранее сообщалось, что 3 ноября в шахте имени Ленина угольного департамента, принадлежащей этой компании, произошел хлопок метана, пять горняков погибли.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Карагандинская область Происшествия Промышленность Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьер-Министр поручил продолжить проверку законности выдачи лицензий на геологоразведку
    Акмолинец лишился кисти руки на рабочем месте
    Казахстан активизировал железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран
    Казахстан прорабатывает открытие третьего железнодорожного перехода с Китаем
    Популярное
    1 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    2 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    3 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    5 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    Новости партнеров