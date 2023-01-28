Алихан Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания по развитию Шымкента напомнил о необходимости реконструкции тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

На совещании по развитию Шымкента под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрели запуск новых промышленных объектов, модернизацию автодорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию соцучреждений.

С докладами о текущих показателях и принимаемых мерах в различных отраслях выступили аким города Мурат Айтенов, министр индустрии Марат Карабаев, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, а также вице-министры Нацэкономики Бауыржан Омарбеков, энергетики – Асет Магауов и здравоохранения – Жандос Буркитбаев.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что Правительство приступило к реализации широкомасштабных преобразований, обозначенных Главой государства в предвыборной программе.

«Особое значение в ней придается вопросам повышения качества жизни и благосостояния наших граждан. Для достижения этих задач разработан и утвержден детальный план действий», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения.

«Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. От жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах «Жана Талап» и «Туран» оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя», — подчеркнул Премьер-Министр.

Глава Правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. Только за последние два года в эксплуатацию введено свыше 2 млн квадратных метров жилья. Он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.

«В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тысяч мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте», — сказал Алихан Смаилов.

Переходя к экономическому блоку вопросов, Премьер-Министр подчеркнул, что акимату нужно продолжать планомерную работу по диверсификации экономики и импортозамещению. Основной упор при этом нужно делать на обрабатывающий сектор. Он обозначил важность повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.

«Инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных», — указал глава Правительства.

Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Это касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.

Подводя итоги заседания, Премьер-Министр поручил проработать вопросы обеспечения водой жилого массива «Сайрам», строительства магистрального канализационного коллектора и Дворца школьников в микрорайоне «Туран», увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.

Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива «Кайнарбулак».

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Шымкент. Премьер-Министр РК ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала. Также он дал старт работе нового завода в Шымкенте и посетил ряд крупных производственных объектов.

Фото: primeminister.kz



