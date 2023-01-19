Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»

19 Января 2023, 11:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан, председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына» избран Премьер-Министр РК Алихан Асханович Смаилов. Ранее этот пост занимал Джон Дудас. Он остается в Совете директоров в качестве независимого директора Фонда», - сообщили в пресс-службе АО «Самрук-Қазына».

Фото: primeminister.kz