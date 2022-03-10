Алихан Смаилов: Следует уделять особое внимание севу высокорентабельных культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует уделять особое внимание севу высокорентабельных культур, ориентированных на экспорт, также аграриям необходимо наращивать площади культур. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, сейчас в мире усиливается глобальная тенденция роста цен и спроса на сельхозпродукцию. В этой связи важной задачей является обеспечение как внутреннего потребления, так и экспортного потенциала сельхозпродукции. В данном контексте своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ является одной из важнейших задач на данный момент, поскольку это касается обеспечения продовольственной безопасности страны. В свою очередь Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

По словам главы Правительства, наряду с бюджетным кредитованием в размере 70 млрд тенге, в текущем году увеличен до 80 млрд тенге объем выделенных средств на форвардный закуп сельскохозяйственной продукции со стороны Продкорпорации.

«В ходе уточнения республиканского бюджета будет выделено еще 70 млрд тенге для весенне-полевых и уборочных работ. То есть, всего со стороны государства будет направлено в два раза больше средств, чем в прошлом году - более 220 млрд тенге – на посевные и уборочные работы», - отметил Премьер-Министр.

Более того, сохраняется субсидирование приобретения удобрений и пестицидов на ранее запланированной уровне – 50% от стоимости.

«Также в прошлогодних пределах сохранится субсидирование приобретения семян, приоритетных культур, сданных на переработку, услуг по подаче воды. Для повышения уровня технического обновления будут увеличены объемы инвестиционного субсидирования и субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу. Аграриям необходимо наращивать площади культур, по которым наблюдается наиболее высокий спрос, и обеспечить приоритетное финансирование данного направления», - сказал глава Правительства.

При этом, как отметил Премьер-Министр, следует уделять особое внимание и на сев высокорентабельных культур, ориентированных на экспорт.

«Данные задачи требуют неукоснительного соблюдения агротехнологий, своевременного внесения удобрений и средств защиты растений», - подчеркнул Алихан Смаилов.



