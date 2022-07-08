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    Алихан Смаилов: Реализация новых индустриальных проектов может изменить качество жизни в моногородах

    8 Июля 2022, 16:05

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом индустриального и инфраструктурного развития города Сарани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства посетил строительную площадку нового шинного завода ТОО KamaTyresKZ, который планируется запустить в конце 2022 года.

    Ожидается, что после выхода на плановую мощность продукция завода будет поставляться на рынок Казахстана, в том числе на первичную комплектацию автомобилей, а также в страны ЕАЭС.

    Алихан Смаилов отметил необходимость повышения локализации смежных производств предприятия и продолжения подготовки кадров на основе специально разработанных образовательных программ.

    Здесь же аким области Женис Касымбек проинформировал Премьер-Министра о развитии инфраструктуры индустриальной зоны Saran.

    «После многолетнего простоя одним из драйверов развития города и перспективной точкой роста стало создание индустриальной зоны Saran. Это важно для местных жителей, которые должны реально видеть, как запуск таких проектов меняет качество жизни в городе», - подчеркнул глава Правительства.

    Затем Алихан Смаилов посетил завод по производству автобусов ТОО QazТehna, способный выпускать до 1200 единиц продукции в год.

    Сегодня на предприятии налажен выпуск школьных автобусов, которые к новому учебному году будут переданы девяти областям Казахстана. Кроме того, до конца года здесь планируется произвести автобусы и для общественных перевозок.

    «Завод QazТehna является примером того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения способна оказать позитивное влияние на восстановление целого города. Правительство будет и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министру также презентовали проект будущего завода бытовой техники ТОО Meridian Company, который планируется запустить в рамках реализации программы по импортозамещению.

    Далее Алихан Смаилов ознакомился с ходом восстановления многоэтажных домов в микрорайоне РТИ (резинотехнических изделий), которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

    В целом, темпы жилищного строительства в Сарани за последний трехлетний период увеличились. Ожидается, что в 2022 году будет сдано еще около 250 квартир.

    «Акимату необходимо и далее увеличивать темпы ввода жилья, а также активно заниматься благоустройством города», - подчеркнул Премьер-Министр.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Карагандинская область Регионы Общество Алихан Смаилов Моногорода
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