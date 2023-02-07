Алихан Смаилов раскритиковал работу акиматов по стабилизации цен на продукты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наша задача – удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 9,5%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут.

«Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт», - аргументировал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что в стране переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования, в первую очередь, производителей. Однако акиматы продолжают выделять средства поставщикам, размножая посредников.

«Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам. Но работа не проводится. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится «из-под палки» заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата. Еще раз хочу подчеркнуть, стабилизация цен на продовольственные товары является важнейшей задачей Правительства и местных исполнительных органов. Мы уже говорили, что в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения», - резюмировал Алихан Смаилов.

Фото: t.me/Kzgovernment

