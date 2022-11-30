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    Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

    30 Ноября 2022, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования рассмотрены на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В мероприятии приняли участие аккредитованные в Казахстане послы США Дэниел Розенблюм, Великобритании – Кэти Лич, Европейского Союза – Кестутис Янкаускас, Канады – Алан Хэмсон, исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Дорис Брэдбери, а также представители крупного бизнеса и центральных государственных органов.

    В своем выступлении Премьер-Министр отметил, что Правительством будет продолжен курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.

    «В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов», - сказал Алихан Смаилов.

    Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята Концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.

    По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.

    «Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли», - отметил Алихан Смаилов.

    В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.

    Подводя итоги обсуждения, Премьер-Министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.

    «Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики», - заключил он.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Налоги Алихан Смаилов Инвестиции
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