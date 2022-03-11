Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы финансирования обязательств по климатическому пакту и дальнейшему укреплению международных позиций Казахстана в продвижении «зеленой повестки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Казахстан в числе первых стран ратифицировал Парижское соглашение и объявил об амбициозных целях по декарбонизации своей экономики. Правительством РК проводится значительная работа по подготовке ключевых документов, касающихся новых направлений развития, отвечающих современным реалиям.

А. Смаилов отметил, что в 2021 году был принят новый Экологический кодекс, который определяет стандарты государственного экологического регулирования, стимулирует привлечение зеленых инвестиций и обеспечивает выполнение международных экологических обязательств.

«Для стимулирования развития экологически чистых источников энергии ведется разработка нового Закона по развитию альтернативной энергетики. Новая Концепция инвестиционной политики Казахстана до 2025 года будет основываться на соблюдении принципов ESG и зеленой экономики», - сказал Премьер-Министр РК.

Для этих целей в настоящее время разрабатывается Доктрина углеродной нейтральности к 2060 году, которая будет определять стратегический курс государственной политики по последовательной трансформации экономики Казахстана. Казахстан, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество, сохранил свою приверженность глобальному устойчивому развитию и готов на дальнейшую системную и последовательную работу в этом направлении.





