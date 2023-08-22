Алихан Смаилов провел заседание по вопросам модернизации экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники обсудили вопросы включения новых активов в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а также исключения из него ряда организаций коммунальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

Кроме того, рассмотрены вопросы финансирования проектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности и в рамках программы поддержки автомобильной промышленности, а также строительства нового онкологического центра в Алматы.