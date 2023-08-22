РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 22 Август 2023 | GMT +6

    Алихан Смаилов провел заседание по вопросам модернизации экономики

    None
    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники обсудили вопросы включения новых активов в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а также исключения из него ряда организаций коммунальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

    Кроме того, рассмотрены вопросы финансирования проектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности и в рамках программы поддержки автомобильной промышленности, а также строительства нового онкологического центра в Алматы.


    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Экономика Астана Главная Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!