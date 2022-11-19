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    Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

    19 Ноября 2022, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук-Казына» и др.

    Участниками комиссии рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.

    По итогам обсуждения Премьер-Министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.
    Премьер-министр РК Экономика
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