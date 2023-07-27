Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены вопросы предоставления земельных участков в виде государственных натурных грантов в рамках инвестиционных контрактов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров сообщил на заседании, что государственные натурные гранты предоставляются согласно Перечню приоритетных видов деятельности как в сфере производства товаров, так и в сфере производства услуг и подпадают под особые случаи, которые не требуют проведения торгов (аукционов).

Натурные гранты выделяются акиматами по согласованию с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

С 2005 года по июнь 2023 года Комитетом по инвестициям МИД РК заключено 1438 инвестиционных контрактов, из них 216 – с предоставлением земельного натурного гранта и создано более 37 тысяч рабочих мест.

В рамках данных контрактов привлечены инвестиции на сумму 2,2 трлн тенге, в том числе были заключены 125 контрактов в сфере услуг (строительство складских помещений, объектов в сфере образования, здравоохранения, гостиничных услуг, пассажирских перевозок).

Подводя итоги заседания, Премьер-Министр подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание привлечению инвестиций и поддержке бизнеса. Правительство также проводит активную работу в данных направлениях.

В этой связи Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам актуализировать нормативные правовые акты в целях улучшения правоприменительной практики выделения земельных натурных грантов.