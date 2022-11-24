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    Алихан Смаилов провел встречу со Специальным посланником Канады по ЕС и Европе

    24 Ноября 2022, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-канадских отношений обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Специальный посланник Премьер-Министра Канады по ЕС и Европе, Посол Канады во Франции Стефан Дион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли, инвестиционного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере, а также деятельность казахстанско-канадского Делового совета.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что между странами поступательно развивается комплексное торгово-экономическое партнерство. Так, в прошлом году объем взаимной торговли вырос более чем на 34 %, составив порядка $500 млн, а за девять месяцев текущего года этот показатель уже достиг почти $730 млн. В то же время объем прямых канадских инвестиций в экономику Казахстана также продолжает расти: в прошлом году он превысил $385 млн.

    «Мы видим существенный потенциал по дальнейшему укреплению инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли. Казахстан готов нарастить поставки 45 видов своей продукции в различных секторах экономики на $255 млн», - сказал Алихан Смаилов.

    Кроме того, по его словам, существуют перспективы для эффективного взаимодействия в сферах транзита грузов и развития возобновляемых источников энергии.

    В свою очередь Стефан Дион поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением выборов Президента страны и выразил поддержку социально-экономическим реформам, проводимым в республике.

    В части практического взаимодействия Стефан Дион заострил внимание на перспективах укрепления сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе по развитию ВИЭ и декарбонизации.

    «Это очень важные шаги как для Казахстана, так и для всего мирового сообщества. Нам нужно совместно работать в этом направлении. В частности, интерес представляет переход на «чистый» водород и другие виды экологичного топлива», - сказал Стефан Дион.

    Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Экология Экономика Алихан Смаилов Инвестиции
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