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    Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell

    26 Июля 2022, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell – президентом по глобальным регионам с высокими темпами роста Беном Дриггсом и президентом по регионам быстрого роста в Турции, Израиле и Центральной Азии Уйгаром Доюраном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили вопросы декарбонизации экономики, внедрения современных зеленых технологий в промышленности, а также планы Honeywell по запуску новых проектов в нашей стране.

    В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что Казахстан остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии, чему способствуют реализуемые Правительством меры по улучшению инвестиционного климата и правовой защите иностранного капитала.

    «Мы продолжим выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и готовы создавать все необходимые условия для дальнейшего сотрудничества» , - сказал Премьер-Министр РК.

    Со своей стороны Бен Дриггс сообщил, что Honeywell рассматривает возможность реализации в Казахстане проектов, связанных с технологиями улавливания углеводородов и переработки пластика, а также производством «зеленого» реактивного и дизельного топлива.

    «Мы приветствуем ваши планы по запуску новых инвестиционных проектов на территории нашей страны. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Правительство намерено наращивать сотрудничество по озвученным направлениям и оказывать необходимую поддержку », - заключил Алихан Смаилов.

    Справочно:

    Honeywell - американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления - аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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