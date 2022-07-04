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    Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных российских компаний

    4 Июля 2022, 14:15

    ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Находясь с рабочей поездкой в городе Екатеринбурге, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных российских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Так, на встрече с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным обсуждены вопросы реализации новых проектов, поставок оборудования и запуска центров сервисного обслуживания коммерческой техники.

    Сергей Когогин проинформировал главу Правительства о текущей деятельности компании, реализации совместных проектов, заверив о готовности ПАО «КАМАЗ» исполнения всех ранее взятых обязательств.

    Премьер-Министр РК отметил, что совместные проекты с «КАМАЗом» стали одними из первых, реализуемых в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.

    «Сегодня на площадке индустриальной зоны Костаная идет строительство чугунолитейного завода и завода по производству главных передач грузовых автомобилей. Это будут высокотехнологичные современные производства с учетом лучших практик и стандартов в области экологии», - сказал Алихан Смаилов.

    Кроме того, компанией ведется разработка еще одного крупного проекта – по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники.

    «Безусловно, запуск этих проектов несет не только экономический, но и социальный эффект. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям они будут успешно и своевременно реализованы», - подчеркнул Премьер-Министр РК.

    Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для благоприятного ведения бизнеса: эффективно работают специальные экономические и индустриальные зоны, институтами развития осуществляется льготное кредитование и лизинговое финансирование, законодательно закреплены государственные меры поддержки и преференции для инвесторов.

    C президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным обсуждены вопросы реализации новых проектов в горно-металлургической отрасли.

    Так, «Актюбинская медная компания» до 2024 года планирует реализовать четыре проекта по строительству подземных рудников на сумму порядка 190 млрд тенге.

    В. Левин рассказал о производственной деятельности РМК в Актюбинской области, а также планах реализации проектов на месторождениях «Коксай» в Жетысуской области и «Айдарлы» в Абайской области.

    Глава Правительства отметил, что разработка месторождений «Коксай» и «Айдарлы» имеет для нашей страны большое значение. Он подчеркнул заинтересованность Казахстана не только в добыче, но и дальнейшей переработке сырья и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

    «Правительством ведется работа по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей. Надеюсь, что «Российская медная компания» поддержит данную инициативу и будет активно работать в данном направлении», - заключил Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Россия Сотрудничество
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