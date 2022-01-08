Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем Кабмина Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор и.о. Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Обсуждена обстановка на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества РК с КР в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.