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    Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем Кабмина Кыргызстана

    8 Января 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор и.о. Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Обсуждена обстановка на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества РК с КР в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане.

    Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Кыргызстан ЧП-2022
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