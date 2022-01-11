+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

11 Января 2022 19:51
Поделиться:
Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Новости по теме
Премьер-Министр РК представил новых министров
Состоялся телефонный разговор Премьер-Министров Казахстана и Узбекистана Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января Какие задачи ставит Касым-Жомарт Токаев перед новым Правительством

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сказал А. Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев т.г. объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
Премьер-Министр РК представил новых министров
Состоялся телефонный разговор Премьер-Министров Казахстана и Узбекистана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января
Какие задачи ставит Касым-Жомарт Токаев перед новым Правительством
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
2 Президент утвердил новый состав Правительства
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
4 Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
5 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
6 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Читайте также
Президент подписал Указ о назначении Алихана Смаилова Премьер-Министром РК
Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Президент утвердил новый состав Правительства
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив