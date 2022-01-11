Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сказал А. Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев т.г. объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.