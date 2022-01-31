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Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год

31 Января 2022 17:38
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Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год с руководством министерств национальной экономики, сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

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Предлагаемые Министерством национальной экономики меры направлены на повышение доходов населения, развитие малого и среднего бизнеса, формирование новой инвестиционной политики, сокращение доли участия государства в экономике страны, обеспечение макроэкономической стабильности, модернизацию системы государственного управления и совершенствование тарифной политики.

Представленные Министерством сельского хозяйства меры предусматривают реализацию инвестиционных проектов по закладке новых яблоневых садов, переработке мясной продукции, производству мяса птицы, рыбоводству, хранению картофеля и овощей. Планируется обеспечить сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием, удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ, совершенствовать систему субсидирования субъектов АПК, реформировать ветеринарную систему. Будут приняты меры по внедрению в производство современных ресурсосберегающих технологий, развитию семеноводства и кормопроизводства.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов предложены меры по снижению выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, восстановлению нарушенных земель, ликвидации «исторических» загрязнений, совершенствованию системы управления отходами, восстановлению озер, цифровизации водной инфраструктуры, развитию рыбной отрасли. Будут пересмотрены ставки утилизационного сбора.

Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует принять меры по реформированию организационно-штатной структуры воинских частей гражданской обороны, укреплению материально-технического и социального обеспечения органов гражданской защиты. Министерство обороны примет меры по реализации первоочередных задач по реформированию Вооруженных Сил. В целях повышения боеготовности и боеспособности войск предусмотрены меры по увеличению численности личного состава, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, обустройству необходимой военной инфраструктурой.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК  
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