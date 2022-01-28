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Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки программы действий Правительства на 2022 год

28 Января 2022 09:14
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Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки программы действий Правительства на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещания с руководством министерств иностранных дел, внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Предлагаемые Министерством иностранных дел меры направлены на стимулирование притока инвестиций и улучшение инвестиционного климата, заключение с зарубежными странами соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, устранение административно-правовых барьеров в процессе привлечения иностранных инвестиций. Внешнеполитическое ведомство обеспечит информационное сопровождение за рубежом новых реформ Президента РК.

Представленные Министерством внутренних дел меры предусматривают повышение правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов, восстановление инфраструктуры и материально-технической базы органов внутренних дел, оснащение местной полицейской службы, строительство модульных стационарных постов и участковых пунктов полиции для эффективного выполнения задач по обеспечению общественной безопасности в стране.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития предложены меры по индустриализации, в том числе по импортозамещению, по цифровизации системы ЖКХ, обеспечению прозрачности механизмов долевого участия в жилищном строительстве, реформированию дорожной отрасли с переориентацией от количества к качеству, развитию МСБ в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий и др.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Алихан Смаилов  
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