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    Алихан Смаилов провел совещания по разработке программы действий Правительства на 2022 год

    27 Января 2022, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел ряд совещаний по вопросам разработки программы действий Правительства на 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Предлагаемые Министерством торговли и интеграции меры направлены на развитие инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта, внутренней торговли, а также активное сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания.

    Представленные Министерством образования и науки меры предусматривают совершенствование системы подготовки кадров, востребованных на рынке труда, усиление требований к качеству предоставляемых услуг в системе дошкольного образования, повышение эффективности расходуемых средств, привлечению лучших педагогов в регионы, созданию безопасных условий для школьников, обеспечению доступности дополнительного образования и коррекционной поддержки детей с особыми потребностями.

    Министерством культуры и спорта предложены меры по усилению социального обеспечения сотрудников сферы культуры, развитию массового спорта, в первую очередь, детского, путем увеличения количества спортивных секций, инструкторов по спорту, расширения сети любительских клубов, строительства спортсооружений и проведения спортивно-массовых мероприятий, улучшения социального обеспечения спортсменов и тренеров. В сфере туризма запланирована реализация пула из 192 инвестиционных проектов.

    Министерством информации и общественного развития предложены меры по расширению возможностей для обучения и трудоустройства молодежи, применению финансовых и нефинансовых инструментов по ее поддержке, вовлечению гражданского общества в формирование нового общественного договора, раскрытию госорганами актуальных данных с учетом запросов населения и бизнеса.

    Министерство здравоохранения сосредоточит усилия на развитии первичной медико-санитарной помощи населению, в первую очередь в сельской местности – запланировано открытие 80 медицинских объектов на селе, передвижными медицинскими комплексами будет проведено свыше 3 млн консультативно-диагностических услуг.

    Будут приняты меры по улучшению качества жизни лиц пожилого возраста путем открытия 70 гериатрических кабинетов в организациях первичной медико-санитарной помощи. Продолжится реализация программы «Ансаған сәби» с выделением 7 тыс. квот на ЭКО, запланировано открытие 8 детских реабилитационных центров, 2 центров раннего вмешательства.

    Министерство труда и социальной защиты населения таргетирует в 2022 году охват более 700 тыс. человек активными мерами занятости. Порядка 5 млн человек будут обеспечены социальными обязательствами государства. В текущем году планируется разработать Социальной кодекс и новую Концепцию миграционной политики, направленную на решение вопросов снижения межрегиональной диспропорции размещения населения.

    Министерство энергетики предложило меры по сдерживанию цен на электроносители, покрытие потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах, электроэнергии, сжиженном и товарном газе, привлечению инвестиций в различные отрасли топливно-энергетического комплекса страны и др.

    Предлагаемые Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности меры на 2022 год предусматривают повышение доступности ИТ-образования, внедрение стандарта сотовой связи 5G в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, покрытие интернетом труднодоступных сел через использование негеостационарных спутниковых группировок.

    «Все пункты Программы должны носить практический характер и направлены на реальное улучшение качества жизни населения. Необходимо выработать эффективные меры, чтобы жители страны почувствовали положительные изменения», — сказал Премьер-Министр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов
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