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    Алихан Смаилов провел совещание по вопросу инновационной экосистемы

    14 Марта 2022, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алихан Смаилов провел совещание по вопросу инновационной экосистемы. На сегодня функционирует инфраструктура, предусмотрены конкретные меры и инструменты, определено видение инновационного развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    В стране функционируют институты развития и поддержки инноваций, такие как АО «Национальное агентство по развитию инноваций «Qazinnovations», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», АО «QazTechVentures», Инновационный кластер Назарбаев Университета и иные организации и инфраструктура.

    На базе Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» планируется создать единую платформу всех институтов инновационного развития. Такая мера будет способствовать унификации подходов по инновационной поддержке и их упрощению для инноваторов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК
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