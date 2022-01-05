Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. Премьер-Министра РК А. Смаилов провел совещание по реализации поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Исполняющий обязанности Премьер-Министра РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

А. Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области.

Проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку.

Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.

Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

И.о. Премьер-Министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

Заинтересованным госорганам поручено принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в Правительство.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект «О банкротстве физических лиц».

Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить создание общественного фонда «Народу Казахстана».

«Глава государства поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации», - подчеркнул А. Смаилов.



