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    Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений Главы государства

    5 Января 2022, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. Премьер-Министра РК А. Смаилов провел совещание по реализации поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

    Исполняющий обязанности Премьер-Министра РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

    А. Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области.

    Проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку.

    Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.

    Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

    И.о. Премьер-Министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

    Заинтересованным госорганам поручено принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

    Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в Правительство.

    Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект «О банкротстве физических лиц».

    Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить создание общественного фонда «Народу Казахстана».

    «Глава государства поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации», - подчеркнул А. Смаилов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК ЧП-2022
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