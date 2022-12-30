Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов провел первое заседание штаба по реализации Предвыборной программы Президента

    30 Декабря 2022, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда» на 2023-2029 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения Предвыборной программы разработана детальная Дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации.

    Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту Дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.

    Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.

    Премьер-Министр подчеркнул, что заседания Республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении Дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.

    «Руководители министерств и акиматов должны держать работу по Дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа Президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные Главой государства поручения на деле», — сказал Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.

    «Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны, это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн», — заключил Алихан Смаилов.

    Фото: primeminister.kz
    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Биньямин Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля
    Реализация договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
    Осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве планирует Президент РК
    Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
    Популярное
    1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    2 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
    3 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
    4 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
    5 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
    Новости партнеров