Алихан Смаилов провел первое заседание штаба по реализации Предвыборной программы Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда» на 2023-2029 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения Предвыборной программы разработана детальная Дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации.

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту Дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.

Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.

Премьер-Министр подчеркнул, что заседания Республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении Дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.

«Руководители министерств и акиматов должны держать работу по Дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа Президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные Главой государства поручения на деле», — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.

«Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны, это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн», — заключил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz



