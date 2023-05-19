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    Алихан Смаилов провел переговоры с главой Кабмина Кыргызстана Акылбеком Жапаровым

    19 Мая 2023, 13:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Встреча состоялась на полях проходящего в Алматы второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы развития торгово-логистической инфраструктуры, привлечения инвестиций, сотрудничества в сельском хозяйстве и водно-энергетической сфере, а также ряд других.


    Алихан Смаилов отметил, что между РК и КР выстроены доверительные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства.

    По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 7,5% и превысил $1,1 млрд. При этом положительная тенденция сохраняется и в текущем году.

    «Нами принимаются меры по доведению взаимной торговли до $2 млрд в ближайшее время. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего многопланового взаимодействия», — сказал Премьер-Министр.


    Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что все вопросы двусторонней повестки между странами обсуждаются и решаются в духе взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки.

    «Уверен, что наша сегодняшняя встреча даст хорошую возможность обсудить и определить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества», — сказал Акылбек Жапаров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Алматы Экономика Кыргызстан
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