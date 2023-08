Алихан Смаилов провел переговоры с главами китайских компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. Ми Ын Хуа и главой Shanxi Meijin Energy Co. Яо Цзинь Лун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Китайский холдинг Xinjiang Hualing работает в таких отраслях, как девелопмент, торговля, сельское хозяйство, логистика, энергетика и другие. Все эти секторы, подчеркнул Алихан Смаилов, являются приоритетными для экономики Казахстана, соответственно, имеется большой потенциал для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-Министр отметил, что Правительство Казахстана готово оказывать поддержку инвестиционным инициативам Xinjiang Hualing Group.

Ми Ын Хуа на встрече выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Казахстаном и готовности совместно реализовать различные проекты.

В рамках визита китайской делегации между Министерством торговли и интеграции РК и Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.