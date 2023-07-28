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    Алихан Смаилов провел переговоры с главами китайских компаний

    28 Июля 2023, 19:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. Ми Ын Хуа и главой Shanxi Meijin Energy Co. Яо Цзинь Лун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Китайский холдинг Xinjiang Hualing работает в таких отраслях, как девелопмент, торговля, сельское хозяйство, логистика, энергетика и другие. Все эти секторы, подчеркнул Алихан Смаилов, являются приоритетными для экономики Казахстана, соответственно, имеется большой потенциал для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

    Премьер-Министр отметил, что Правительство Казахстана готово оказывать поддержку инвестиционным инициативам Xinjiang Hualing Group.

    Ми Ын Хуа на встрече выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Казахстаном и готовности совместно реализовать различные проекты.

    В рамках визита китайской делегации между Министерством торговли и интеграции РК и Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Китай Сотрудничество Алихан Смаилов
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