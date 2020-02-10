Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкую заработную плату назвал одной из причин коррупции в среде аудиторов первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также на коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов.

В связи с чем на сегодня наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров», - сказал Алихан Смаилов на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита.

Министр сообщил, что 40% сотрудников уволилась за последние два года.

«Хотелось бы отметить, что сначала 2020 года на 70% повышена заработная плата госаудиторов Счетного комитета. При этом, учитывая, что независимо от органа для всех аудиторов установлены единые требования, считаем, что необходимо решить вопрос соответствующего повышения зарплат всех аудиторов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

По данным ведомства, средняя зарплата

госаудиторов департамента внутреннего госаудита составляет 120 тысяч тг.; государственных аудиторов Комитета внутреннего государственного аудита – 150 тысяч тг.; госаудиторов ревизионных комиссий – 180 тысяч тг.; госаудиторов Счетного комитета – 250 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита частного сектора – 550 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита квазигоссектора – 700 тысяч тг.