Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов

    10 Февраля 2020, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкую заработную плату назвал одной из причин коррупции в среде аудиторов первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также на коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов.

    В связи с чем на сегодня наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров», - сказал Алихан Смаилов на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита.

    Министр сообщил, что 40% сотрудников уволилась за последние два года.

    «Хотелось бы отметить, что сначала 2020 года на 70% повышена заработная плата госаудиторов Счетного комитета. При этом, учитывая, что независимо от органа для всех аудиторов установлены единые требования, считаем, что необходимо решить вопрос соответствующего повышения зарплат всех аудиторов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    По данным ведомства, средняя зарплата

    госаудиторов департамента внутреннего госаудита составляет 120 тысяч тг.; государственных аудиторов Комитета внутреннего государственного аудита – 150 тысяч тг.; госаудиторов ревизионных комиссий – 180 тысяч тг.; госаудиторов Счетного комитета – 250 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита частного сектора – 550 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита квазигоссектора – 700 тысяч тг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зарплату лесникам повысят в Казахстане с 1 июля
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке