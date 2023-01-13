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    Алихан Смаилов проинспектирует строительство БАКАД

    13 Января 2023, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Алматинскую область, чтобы ознакомиться с состоянием дел в регионе и на месте обсудить имеющиеся актуальные вопросы и проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    В частности, глава Правительства посетит ряд аграрных и промышленных предприятий, проведет встречу с сельхозтоваропроизводителями, проинспектирует строительство БАКАД и работу городской ТЭЦ.

    Кроме того, Алихану Смаилову будут представлены планы по дальнейшему развитию областного центра, реализации проекта «G4 City», а также возведению нового жилья.


    Кадр из видео/ t.me/KZgovernment
    Правительство РК Алматы Алматинская область Алихан Смаилов Конаев
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