Алихан Смаилов проинспектирует строительство БАКАД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Алматинскую область, чтобы ознакомиться с состоянием дел в регионе и на месте обсудить имеющиеся актуальные вопросы и проблемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

В частности, глава Правительства посетит ряд аграрных и промышленных предприятий, проведет встречу с сельхозтоваропроизводителями, проинспектирует строительство БАКАД и работу городской ТЭЦ.

Кроме того, Алихану Смаилову будут представлены планы по дальнейшему развитию областного центра, реализации проекта «G4 City», а также возведению нового жилья.





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