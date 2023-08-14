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    Алихан Смаилов проинспектировал строительство ТЭЦ-3 и двух новых ГТС в Астане

    14 Августа 2023, 08:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 августа, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) «Туран» и «Юго-Восток» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Правительства РК.

    На объекте акционер АО «ЦАЭК» Сергей Кан доложил Премьер-Министру о ходе строительства, проведении пуско-наладочных работ и решении текущих технических вопросов.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что проект имеет большое социальное значение и его реализация находится на контроле Главы государства.

    «Очень важно, чтобы в предстоящий отопительный сезон вы котел за котлом ввели в эксплуатацию и дали дополнительное тепло городу. Акимату нужно принять все необходимые меры для своевременного запуска объекта», – сказал он.Затем Премьер-Министр посетил газовую тепловую станцию «Туран», которая обеспечит столицу дополнительным объемом теплоснабжения в размере порядка 350 Гкал/ч. Было доложено, что проект обеспечен необходимым финансированием, работы идут по графику.

    Далее правительственная делегация проинспектировала строительство газовой теплостанции «Юго-Восток» мощностью 350 Гкал/ч, которая должна охватить район левобережья.

    «Строительство идет по плану. Мы будем следить за его ходом и исполнением сроков, поскольку этот вопрос крайне важен для астанчан во время зимнего периода», — указал Алихан Смаилов.

    В целом преимущество новых ГТС заключается в малых котлах, позволяющих экономично потреблять природный газ. Кроме газа, они также рассчитаны на работу с дизелем.

    «У нас сейчас две газовые котельные и новая ТЭЦ запускаются. Это даст городу порядка 1100 Гкал/ч тепла уже в предстоящем отопительном сезоне, то есть мы идем с профицитом. В следующем году также планируется реализация дополнительных газовых котельных для обеспечения стабильного теплоснабжения столицы на будущее», — сказал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Премьер-министр РК Астана ТЭЦ
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