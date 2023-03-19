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    Алихан Смаилов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

    19 Марта 2023, 07:25

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алихан Смаилов проголосовал на избирательном участке №111.

    К слову, на этом участке проголосуют 2744 избирателей.

    В стране стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    19 января этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Прикаспийские государства Премьер-министр РК Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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