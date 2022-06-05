Алихан Смаилов проголосовал на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из первых на республиканском референдуме приблизительно в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК. Здесь сегодня должны проголосовать 3511 избирателей.

Голосование началось ровно в 07:00.

В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.



