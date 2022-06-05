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    Алихан Смаилов проголосовал на референдуме

    5 Июня 2022, 07:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из первых на республиканском референдуме приблизительно в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Правительства отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК. Здесь сегодня должны проголосовать 3511 избирателей.

    Голосование началось ровно в 07:00.

    В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Референдум
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