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    Алихан Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане

    19 Мая 2023, 17:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на втором экономическом форуме «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы заявил, что к 2025 году в Казахстане планируют подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-Министр отметил, что цифровизация является одним из ключевых драйверов развития экономки и Казахстан поставил стратегическую цель - стать одним из крупных цифровых хабов в регионе.

    «В прошлом году наша страна заняла 28 место в индексе развития Правительств ООН. Это самый высокий показатель в регионе и среди стран СНГ. Казахстан создает благоприятные условия для развития цифровой трансформации. Мы создаем систему банкинга и реализуем цифровую трансформацию государственного правления. Также быстрыми темпами развивается цифровая коммерция. Многообещающей областью развития Казахстана является рынок финансовых технологий, который стал крупнейшим в регионе и имеет значительный потенциал к инновациям», - сказал Премьер.

    Алихан Смаилов отметил, что в марте этого года Microsoft объявил об открытии мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром по привлечению продвинутых технологий и ноу-хау. Данный хаб будет охватывать не только Центральную Азию, но также Азербайджан, Армению, Грузию и Пакистан.

    «В этом контексте Казахстан готов активно участвовать в проектах Global Gateway, Team Europe и инициативе Европейского Союза по цифровой связанности с Центральной Азией. Казахстан уже предоставил платформу для европейских спутниковых компании для создания регионального хаба. К 2025 году мы планируем обучить как минимум 100 тысяч квалифицированных специалистов в IT-сфере. Пользуясь данной возможностью, я бы хотел призвать IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане. Таким образом, технопарк Astana Hub, как активный региональный игрок, может стать удобной платформой с необходимыми условиями для развития», - заявил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Образование Вузы Евросоюз
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