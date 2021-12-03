Алихан Смаилов принял участие во Втором Евразийском конгрессе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялся Второй Евразийский конгресс. Он является площадкой открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по наиболее острым вопросам развития Евразийского региона, а также кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Говоря о приоритетных для Казахстана проектах, Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов сказал, что нашей стране, как акционеру ЕАБР важно, чтобы банк финансировал экономику через призму развития интеграции. Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в текущем году, обозначил несколько приоритетных направлений, по которым необходимо усилить работу, одно из них — промышленная кооперация.

А. Смаилов отметил, что ЕАБР имеет мощный потенциал, чтобы придать импульс этой работе. Принят документ «Основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года», где обозначены ключевые направления сотрудничества. Это проекты в области машиностроения, авиастроения, космических технологий, химической и фармацевтической промышленности.

Еще одно направление — транспортно-логистическое сотрудничество.

«И тут мы приветствуем работу ЕАБР по созданию общей товаропроводящей системы. Это важно с учетом наших огромных территорий и низкого уровня развития логистических систем, необходимости снижения транспортных затрат. Это важно и с точки зрения развития экспорта и продовольственной безопасности. Евразийский банк развития имеет большие возможности, чтобы стимулировать наш бизнес, создавать совместные проекты, совместную продукцию с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспечивать в первую очередь свои экономики в продовольственных и непродовольственных товарах. И выходить с этим на экспорт», — подчеркнул А. Смаилов.

В свою очередь, председатель правления Евразийского банка развития Н. Подгузов отметил, что по прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в Казахстане ожидается на уровне 4,2%-5,3%, и это будут самые высокие темпы роста ВВП в ЕАЭС.



