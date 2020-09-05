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    Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии

    5 Сентября 2020, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в режиме телемоста принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены Совета обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах технического регулирования, лекарственных рынков, санитарных мер, международного сотрудничества.

    «В ходе заседания рассмотрен вопрос о предоставлении Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будет принято в ходе очередной встречи глав государств в конце текущего года. Важным вопросом повестки дня прошедшего заседания Совета стало обсуждение проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», - говорится в сообщении.

    Напомним, в мае Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым высказана позиция о необходимости дополнительной проработки документа с учетом принципа разумной достаточности и необходимости.

    В этой связи по инициативе Казахстана пересмотрены и согласованы отдельные мероприятия проекта Стратегии. К примеру, страны согласились с доводами казахстанской стороны о возможности привлечения Евразийской экономической комиссии к двусторонним переговорам государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами и инвестиций только по инициативе самих государств-членов, а не в обязательном порядке, как это предлагалось ранее.

    Также продлено взаимное признание национальных сертификатов GMP до 2025 года, подтверждающих соответствие производства лекарственных препаратов международным стандартам.

    «Кроме того, одобрены поправки в План разработки технических регламентов ЕАЭС в части уточнения отдельных положений технического регламента «О безопасности игрушек». Будут уточнены отдельные положения техрегламента в части понятийного аппарата, требований к новым игрушкам, показателей магнитного потока, уровня направленного электромагнитного поля, токсичности. Утверждены изменения в правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов», - отметили в сообщении.

    Одобрены общие подходы для подтверждения взаимозаменяемости отдельных лекарственных препаратов, в частности мазей, гелей, кремов, а также таблеток и капсул продленного и отсроченного действия. Также предложено национальным банкам государств-членов рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий, выданных для участия в госзакупках стран ЕАЭС.

    Очередное заседание Совета состоится 11 сентября текущего года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК ЕАЭС
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