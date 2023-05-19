Алихан Смаилов примет участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме «Европейский Союз – Центральная Азия», проходящем в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов. В их числе:

развитие торговых связей между предпринимателями;

осуществление мультимодальных грузоперевозок;

модернизация инфраструктуры торговых маршрутов;

внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций;

госрегулирование и многие другие.

Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители Правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.

На полях форума глава Правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч.



