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    Алихан Смаилов примет участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»

    19 Мая 2023, 09:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме «Европейский Союз – Центральная Азия», проходящем в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    В рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов. В их числе:

    развитие торговых связей между предпринимателями;

    осуществление мультимодальных грузоперевозок;

    модернизация инфраструктуры торговых маршрутов;

    внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций;

    госрегулирование и многие другие.

    Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители Правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.

    На полях форума глава Правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Алматы Экономика Алихан Смаилов
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