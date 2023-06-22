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    Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Грузию

    22 Июня 2023, 20:38

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Тбилиси главу Правительства встретили заместитель Премьер-Министра – министр экономики Леван Давиташвили и Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Грузии Малик Мурзалин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    В столице Грузии Алихан Смаилов проведет переговоры с Премьер-Министром страны Ираклием Гарибашвили, в ходе которых будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и туристической сферах.

    По итогам планируется подписание ряда документов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Грузия
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