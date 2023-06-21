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    Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    21 Июня 2023, 22:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    В аэропорту г.Баку главу Правительства Казахстана встретили заместитель Премьер-Министра Азербайджана Али Ахмедов и Чрезвычайный и Полномочный посол РК в АР Алим Байель.

    В ходе визита глава Правительства РК встретится с Президентом страны Ильхамом Алиевым, а также обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с Премьер-Министром Али Асадовым.

    В частности, будут рассмотрены совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Азербайджан Алихан Смаилов
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