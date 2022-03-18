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    Алихан Смаилов: Представленные Президентом политические реформы - пример реализации «слышащего государства»

    18 Марта 2022, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативы, обозначенные в Послании Президента РК, полностью соответствуют интересам нации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представленные Президентом политические реформы, по сути, являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации «слышащего государства». Касым-Жомарт Кемелевич обратил особое внимание на ответственное и своевременное принятие соответствующих решений в данное сложное время без лишней бюрократизации государственного аппарата. Этим должны руководствоваться члены Правительства и каждый государственный служащий», - сказал Премьер-Министр РК во время заседания Правительства.

    «Инициативы, обозначенные в Послании, полностью соответствуют интересам нации. Мы все видим, что Послание принято народом с особым воодушевлением», - отметил Алихан Смаилов.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Реформы Токаева Алихан Смаилов
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