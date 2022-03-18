Алихан Смаилов: Представленные Президентом политические реформы - пример реализации «слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативы, обозначенные в Послании Президента РК, полностью соответствуют интересам нации. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленные Президентом политические реформы, по сути, являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации «слышащего государства». Касым-Жомарт Кемелевич обратил особое внимание на ответственное и своевременное принятие соответствующих решений в данное сложное время без лишней бюрократизации государственного аппарата. Этим должны руководствоваться члены Правительства и каждый государственный служащий», - сказал Премьер-Министр РК во время заседания Правительства.

«Инициативы, обозначенные в Послании, полностью соответствуют интересам нации. Мы все видим, что Послание принято народом с особым воодушевлением», - отметил Алихан Смаилов.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.