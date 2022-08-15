Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя

    15 Августа 2022 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя – исполняющего обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    Глава Правительства отметил, что Серик Жумангарин, возглавлявший до настоящего времени Агентство по защите и развитию конкуренции, имеет большой опыт руководящей работы.

    «Серик Макашевич – человек ответственный и инициативный, поэтому, уверен, сможет проявить себя на этой ответственной позиции», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Глава государства отмечает большую важность сферы торговли в развитии экономики, укрепления тесных экономических и интеграционных связей с соседними странами.

    «Перед министерством стоят важные задачи. Конечно же, это развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, расширение биржевой и электронной торговли», - сказал Алихан Смаилов.

    По словам главы Правительства, также необходимо уделять большое внимание защите прав потребителей, развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг, работе в сфере технического регулирования и стандартизации.

    «Мониторинг цен на социально значимые товары и выработка мер по их стабилизации – это особо острый вопрос в обществе, на который следует обратить самое пристальное внимание. Серик Макашевич, мы надеемся, что вы оправдаете высокое доверие Главы государства», — заключил Премьер-Министр.

    Прежний руководитель ведомства Бахыт Султанов поблагодарил коллектив Министерства торговли и интеграции за совместную работу и пожелал Серику Жумангарину успехов на новом посту.


    Фото: primeminister.kz

    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом — Алихан Смаилов
    Алихан Смаилов встретился с руководителями сельхозформирований Павлодарской области
    Показатели качества работы детсадов введут в Казахстане
    Очередность в частных детсадах сократилась на 30 %
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров