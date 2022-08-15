Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя – исполняющего обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства отметил, что Серик Жумангарин, возглавлявший до настоящего времени Агентство по защите и развитию конкуренции, имеет большой опыт руководящей работы.

«Серик Макашевич – человек ответственный и инициативный, поэтому, уверен, сможет проявить себя на этой ответственной позиции», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Глава государства отмечает большую важность сферы торговли в развитии экономики, укрепления тесных экономических и интеграционных связей с соседними странами.

«Перед министерством стоят важные задачи. Конечно же, это развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, расширение биржевой и электронной торговли», - сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, также необходимо уделять большое внимание защите прав потребителей, развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг, работе в сфере технического регулирования и стандартизации.

«Мониторинг цен на социально значимые товары и выработка мер по их стабилизации – это особо острый вопрос в обществе, на который следует обратить самое пристальное внимание. Серик Макашевич, мы надеемся, что вы оправдаете высокое доверие Главы государства», — заключил Премьер-Министр.

Прежний руководитель ведомства Бахыт Султанов поблагодарил коллектив Министерства торговли и интеграции за совместную работу и пожелал Серику Жумангарину успехов на новом посту.





Фото: primeminister.kz