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    Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей

    4 Января 2023, 15:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава Правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития. Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, способный мобилизовать необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

    «Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры», - сказал Алихан Смаилов.

    При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.

    Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, Премьер-Министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.

    «Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан», - сказал Алихан Смаилов.

    На встрече с коллективом Министерства юстиции Премьер-Министр отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.

    Кроме того, по его словам, требуется повысить качество экспертизы нормативно-правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме «модельных» законов.

    «Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы», - сказал Алихан Смаилов.

    Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава Правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта «Комфортная школа», обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.

    При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.

    «Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны Правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли», — подчеркнул Алихан Смаилов, поблагодарив экс-министра Асхата Аймагамбетова за проделанную работу.

    Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, глава Правительства подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.

    «Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия», - сказал Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz
    Премьер-министр РК Минкультуры Минюст Назначения МИИР РК Минэкологии Правительство для граждан Алихан Смаилов Минпросвещения РК
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