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    Алихан Смаилов представил активу Кызылординской области нового акима

    7 Апреля 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил депутатам маслихата предложение Президента РК назначить Нурлыбека Налибаева на должность акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Кызылординскую область с рабочей поездкой посетили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу. В регионе они приняли участие во внеочередной сессии областного маслихата. Алихан Смаилов озвучил депутатам маслихата предложение Президента РК назначить Нурлыбека Налибаева на должность акима Кызылординской области. Депутаты поддержали его кандидатуру.

    В ходе заседания актива Премьер-Министр РК поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за активную работу по развитию области, реализации важных инфраструктурных проектов и укреплению социальной сферы.

    «Гульшара Наушаевна порядка двух лет усердно работала в родном крае. За это время удалось реализовать ряд важных проектов. Кызылординская область добилась хороших результатов в плане социально-экономического развития. От имени Главы государства и от себя лично благодарю вас за вклад в развитие региона», – сказал Алихан Смаилов. Представляя нового акима, Премьер-Министр РК отметил высокие профессиональные качества и большой опыт работы Нурлыбека Налибаева на ответственных государственных постах, в том числе акимом Шиелийского района и города Кызылорды.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что руководству области нужно будет направить активные усилия на реализацию новых задач, озвученных Главой государства в Послании народу, в том числе по повышению благосостояния жителей. При этом, отметил Премьер-Министр, в оперативном порядке необходимо решать текущие проблемные вопросы, продолжать работу по развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.

    «Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию Кызылординской области, имеющей многолетнюю историю. Регион обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах. Прежде всего мы должны реализовать конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. В Послании Президента РК в этом году данному вопросу уделяется особое внимание. Как вы знаете, в регионе есть некоторые нерешенные проблемы. Особенно чувствительным является вопрос обеспечения водой. Для решения этой проблемы Правительство ведет переговоры с соседними государствами и принимает совместные меры. Будем держать ситуацию на особом контроле. Новый аким области должен внести свои предложения в Правительство для решения всех проблемных вопросов», – заключил Премьер-Министр РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Кызылординская область Акимат Регионы Общество Алихан Смаилов
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