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    Алихан Смаилов предложил Премьеру Кубы обсудить соглашение о безвизовых поездках

    9 Июня 2023, 12:00

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета в г. Сочи (РФ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Как отметил Алихан Смаилов, Казахстан и Куба демонстрируют открытость к укреплению и углублению двустороннего сотрудничества. В частности, это нашло отражение в том, что уровень дипмиссии республики на Кубе был повышен до полноценного посольства.


    «Товарооборот между нашими странами имеет динамику к увеличению. В этой связи мы поддерживаем проведение совместной работы по определению приоритетных направлений торгово-экономического взаимодействия и возможных совместных проектов», — сказал глава Правительства.

    Он также добавил, что у стран есть большой потенциал развития сотрудничества в сферах фармацевтики и биотехнологий. Так, в настоящее время уже налаживается определенное взаимодействие между соответствующими компаниями Казахстана и Кубы.

    «Мы надеемся, что это приведет в дальнейшем к конкретным результатам», — подчеркнул Премьер-Министр.

    Алихан Смаилов также обозначил важность последовательного расширения двусторонней договорно-правовой базы и предложил обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках граждан двух стран.

    Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил заинтересованность Кубы в более глубоком развитии экономических связей с Казахстаном.


    «Здравоохранение является одной из потенциальных сфер возможного сотрудничества между нашими странами. Здесь речь идет о фармацевтической и биотехнологической промышленности, медицинских услугах, академическом обмене. Есть разные направления, связанные с этой отраслью, которые мы можем развивать», — сказал Мануэль Марреро Крус.

    Он также обозначил интерес к укреплению сотрудничества в таких направлениях, как металлургическая и химическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство.

    В заключение Мануэль Марреро Крус пригласил Премьер-Министра РК посетить Кубу в любое удобное время.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК
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