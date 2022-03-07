Алихан Смаилов поздравил с 8 марта казахстанских женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК поздравил казахстанских женщин с 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Милые дамы!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Прекрасная половина человечества ежедневно вносит свой посильный вклад в развитие Казахстана. На ваших хрупких плечах держится семейный уют и единство коллектива, результативность ваших трудов во благо Независимого Казахстана!

Всего вам самого наилучшего, крепкого здоровья, устойчивого достатка, успехов в делах, добрых отношений с родными и близкими!

С наилучшими пожеланиями, Премьер-министр РК Алихан Смаилов», - опубликовано в Официальном Telegram-канале Правительства РК.



