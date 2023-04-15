Алихан Смаилов потребовал увеличить количество новых инвестпроектов в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Улытауской области с участием руководителей центральных госорганов и акимата региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

На заседании рассмотрены меры по укреплению различных секторов промышленности, строительству жилья, медучреждений и автодорог, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, газо- и электроснабжения, реализации проектов водообеспечения и улучшения экологической обстановки и др.

Глава Правительства подчеркнул, что первоочередное внимание следует уделить диверсификации экономики области.

«Она должна быть направлена не только на расширение минерально-сырьевой базы, но и на реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. В этой связи привлечение инвестиций – это самый главный вопрос», — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по итогам прошлого года регион оказался в числе аутсайдеров по данному показателю и потребовал от акимата восполнить пробел за счет реализации новых проектов.

Вместе с тем Премьер-Министр указал, что проблема повышения доходов населения напрямую связана с вопросами роста цен. На сегодняшний день из 19 социально-значимых продуктов питания в регионе производятся только три.

«В результате большая часть продовольственных товаров в области дороже, чем даже в Астане и Алматы. Работу по стабилизации цен необходимо осуществлять комплексно, применяя как регуляторные, так и контрольные меры. При этом нужно насыщать внутренний рынок области за счет реализации проектов в сфере АПК с упором на производство и хранение социально-значимых продуктов питания», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, одним из перспективных направлений развития региона является логистика, что обусловлено его расположением в центре республики. В этой связи он обозначил необходимость ускорения работ по реконструкции автодорог «Жезказган-Кызылорда» и «Жезказган-Караганда», что позволит снять транспортные ограничения в области.

Как отметил Алихан Смаилов, одним из самых наболевших вопросов населения является обеспечение качественной питьевой водой, особенно в городах Жезказган и Сатпаев. Для решения этой проблемы в прошлом году начата реконструкция насосной станции Уйтас-Айдосского месторождения подземных вод. Проект планируется завершить в 2024 году. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство «долгостроя» — Эскулинского водовода.

При этом он добавил, что в области из 72 сел только 38 имеют доступ к услугам водоснабжения.

«В этой связи акимату необходимо предусмотреть в местном бюджете средства на оснащение комплексными блок-модулями 30 сел. По остальным – ускорить разработку ПСД для последующего финансирования из республиканского бюджета», — поручил Премьер-Министр.

Алихан Смаилов отметил, что с учетом сложностей прошедшего отопительного периода и перспектив развития Жезказгана требуется поэтапная модернизация объектов и сетей теплоснабжения. По его словам, акимату нужно систематизировать работу в данном направлении.

«Для обеспечения вышеуказанных мероприятий финансированием в течение 3-х лет будет поэтапно внедрена новая тарифная политика «Тариф в обмен на инвестиции». Учитывая это, нужно активно проводить соответствующую разъяснительную работу и принимать конкретные меры для поддержки уязвимых слоев населения», — сказал он.

Переходя к социальному блоку вопросов, глава Правительства сообщил, что в рамках новых нацпроектов в области построят семь комфортных школ и приведут в соответствие с нормативами 17 сельских медучреждений. Дополнительно будут проработаны вопросы строительства в регионе современного перинатального центра, онкологического диспансера и центра психического здоровья.

В завершение совещания Алихан Смаилов поручил активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для роста экономической активности региона, в части обеспечения области нефтепродуктами — рассмотреть реализацию проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода, а также завершить возведение объектов образования в Жезказгане и Жанааркинском районе, которые были начаты в 2020-2021 годах.

Кроме того, Премьер-Министр отметил необходимость проработать вопросы открытия в регионе международного государственного технического университета, повышения эффективности госзакупок и организации авиасообщения между Жезказганом и Шымкентом.



