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    Алихан Смаилов потребовал ускорить модернизацию сельского здравоохранения

    18 Июля 2023, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрен на Координационном штабе по взаимодействию ЦГО и МИО под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила о проводимой работе по строительству в ближайшие два года 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в селах. Среди них современные медпункты, включающие кабинет физиотерапии и аптеку, фельдшерско-акушерские пункты (добавляется кабинет информатизации) и врачебные амбулатории (добавляется зал ЛФК).

    Было отмечено, что кабинеты физиотерапии будут оснащены аппаратами электротерапии, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, светолечения, УФО терапии, ингаляторами и др. В зале ЛФК предусмотрены различные тренажеры восстановления и развития мелкой моторики, стенды для эрготерапии, шведская стенка, инвентарь для кинезотерапии. Вместе с тем во всех новых объектах ПМСП предусмотрены компьютерная и медицинская техника для организации телемедицины.

    В рамках нацпроекта также будет проведена модернизация и реконструкция 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультного и кардиологического центров, отделений реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации, интенсивной терапии, а также оснащением современным медицинским оборудованием.

    Наряду с этим планируется подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения, среди которых врачи, медсестры, фельдшеры и акушеры.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал о работе по адаптации типовых проектов новых медобъектов к местным условиям.

    О реализации нацпроекта в регионах доложили акимы Атырауской области Серик Шапкенов, Костанайской области – Кумар Аксакалов, Мангистауской области – Нурлан Ногаев и Карагандинской области – Ермаганбет Булекпаев.

    Подводя итоги заседания, глава Правительства потребовал ускорить работу по привязке типовых проектов к местным условиям, а также прокладке инженерных коммуникаций и дорог к строительным участкам.

    Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость усилить координацию и контроль национального проекта со стороны Министерства здравоохранения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Алихан Смаилов
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