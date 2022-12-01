Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Представляя нового акима активу области, Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона стоят задачи по всестороннему развитию экономической и социальной сфер СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Главой государства утвержден План действий по реализации предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», в котором предусмотрены меры по повышению уровня жизни и благосостояния граждан.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе откроются четыре новые школы на 3,3 тысячи ученических мест.

В рамках реализации нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить одну районную больницу.

Также будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом.

«Акиму области необходимо обеспечить полную и качественную реализацию мероприятий данных стратегических документов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость держать на контроле запуск новых инвестиционных проектов и принимать комплексные меры по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары, развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры региона.





Фото: primeminister.kz