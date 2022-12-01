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    Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом СКО

    1 Декабря 2022, 12:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Представляя нового акима активу области, Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона стоят задачи по всестороннему развитию экономической и социальной сфер СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Главой государства утвержден План действий по реализации предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», в котором предусмотрены меры по повышению уровня жизни и благосостояния граждан.

    В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе откроются четыре новые школы на 3,3 тысячи ученических мест.

    В рамках реализации нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить одну районную больницу.

    Также будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом.

    «Акиму области необходимо обеспечить полную и качественную реализацию мероприятий данных стратегических документов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Он также отметил необходимость держать на контроле запуск новых инвестиционных проектов и принимать комплексные меры по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары, развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры региона.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Северо-Казахстанская область Акимат Алихан Смаилов
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