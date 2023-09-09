Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний-акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности Консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.

Глава Правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычных операций, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений Главы государства, озвученных в недавнем Послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.

Кроме того, по словам Премьер-Министра, ключевыми для Консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.

«Мы ценим вклад Консорциума в развитие нефтегазовой отрасли и привержены дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.

Во встрече приняли участие управляющий директор «ЭксонМобил Казахстан» Сесиль Ролин, генеральный директор «CNPC Казахстан Б.В.» Сяндун Чжу, старший вице-президент и глава концерна «Шелл» в Казахстане Херман Бурмайстер, генеральный директор «TotalEnergies Казахстан» Фруде Юнес, управляющий директор «Аджип Каспиан Си б.в.» Маттео Тиси, директор филиала «ИНПЕКС Норт Каспиан Си лтд» в Казахстане Хироши Икеда, а также руководители центральных госорганов РК и нацкомпании «КазМунайГаз».