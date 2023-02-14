Алихан Смаилов поручил снизить инфляцию в Казахстане в два раза по итогам года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства подчеркнул, что важно обеспечить с начала апреля качественное внедрение принципа «тариф в обмен на инвестиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять системные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест.

Находить эффективные решения по приоритетным для общества социально-экономическим вопросам. Важен вклад каждого региона в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики страны», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что акимам регионов следует особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

«Задача по итогам года - снизить инфляцию в два раза, до 9,5%. Инструменты для этого имеются. Мы об этом уже неоднократно говорили. Нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного плана мер по контролю и снижению уровня инфляции», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер также указал на важность усиления финансовой дисциплины и повышения эффективности расходов государственного бюджета.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить набранный темп роста экономики. Моим заместителям необходимо организовать четкую координацию и контроль по курируемым сферам», - резюмировал Алихан Смаилов.



