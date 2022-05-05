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    Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

    5 Мая 2022, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, в ходе которого были рассмотрены предложения НПП «Атамекен» по реформированию сферы нефтепереработки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что для повышения качества продукции, выпускаемой мини-нефтеперерабатывающими заводами (мини-НПЗ), предлагается усилить требования по их техническому регулированию.

    Также было предложено отменить налоговые и таможенные льготы для мини-НПЗ, производящих нефтепродукты, которые не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

    В части оказания железнодорожных услуг при отгрузке ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов было предложено снизить тарифы, чтобы исключить необоснованное завышение цен и неконкурентную деятельность отдельных компаний.

    Кроме того, Премьер-Министр поручил Минэнерго разработать единый регламент хранения нефтепродуктов на НПЗ для всех участников рынка в целях исключения преференций (бесплатное хранение) ограниченному кругу субъектов.

    Для недопущения необоснованных производственных «потерь» на нефтеперерабатывающих заводах поручено провести аудит их систем контроля и безопасности.

    «В этом направлении нужно внедрить цифровые технологии контроля с охватом всего технологического процесса», – подчеркнул Алихан Смаилов.

    В целом глава Правительства поддержал озвученные предложения, внес по некоторым из них поправки и поручил проработать вопросы их реализации.

    В ходе заседания были также рассмотрены меры по демонополизации рынка сжиженного газа в части его продажи, в том числе промышленным переработчикам, а также транспортировки и хранения.

    Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам провести работу по выявлению условий для возможных ценовых сговоров и внести предложения по внедрению в этой сфере необходимых рыночных механизмов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Нефть
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