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    Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива

    16 Августа 2022 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Глава Правительства отметил, что в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками дизельного топлива.

    «Это справедливо вызывает возмущение среди граждан. Почему такие проблемы возникают в самый горячий период, когда у нас начинается уборочная кампания?», — обратился Алихан Смаилов к министру энергетики.

    В свою очередь Болат Акчулаков сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы будут импортированы.

    Кроме того, министерством разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут меняться в зависимости от резидентства, объемов потребления и вида транспорта.

    Так, для казахстанцев при наличии водительского удостоверения лимит в сутки будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

    Заслушав доклад, глава Правительства поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению нехватки на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.

    «Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Болат Уралович, держите ситуацию на личном ежедневном контроле», — поручил Премьер-Министр.



    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Транспорт #Общество #Минэнерго РК #Топливо
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